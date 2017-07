Actualidade

Uma conferência por Manuel Deniz Silva e Pedro Rodrigues, na Casa Verdades de Faria-Museu da Música Portuguesa (MMP), no Monte Estoril, abre hoje as celebrações dos 111 anos do nascimento de Fernando Lopes-Graça, em Cascais.

A conferência intitula-se "Fernando Lopes-Graça em três momentos políticos (1937-1945-1974) - Escuta de obras e debate a quatro mãos", e faz parte de uma programação que se prolonga até dezembro, e que inclui palestras, simpósios, recitais e exposições, no concelho de Cascais, a quem o músico doou o seu espólio.

As diferentes iniciativas contam com a participação, entre outros, do compositor Sérgio Azevedo, que foi amigo de Lopes-Graça, dos pianistas António Rosado e Nuno Vieira de Almeida, do musicólogo Mário Vieira de Carvalho e do Moscow Piano Quartet.