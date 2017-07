Actualidade

O hospital chinês onde está internado o Prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo informou que suspendeu o uso de medicamentos para combater o cancro de que padece o ativista para evitar sobrecarregar o fígado debilitado do prisioneiro.

Numa declaração difundida no respetivo 'site', o First Hospital of China Medical University disse que a equipa médica decidiu suspender o uso de um medicamento devido à deterioração das funções do fígado de Liu Xiaobo. Também referiu que o uso de medicina tradicional para tratar o tumor foi igualmente suspenso.

A mesma declaração indica que a equipa médica adicionou ao tratamento um medicamento para tratar a trombose venosa que o ativista estava a desenvolver numa perna.