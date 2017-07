Retomadas às 06

As buscas para encontrar o diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal, Francisco Varatojo, que desapareceu na quinta-feira enquanto mergulhava na zona do Cabo Espichel, em Sesimbra, foram retomadas às 06:30 de hoje, disse uma fonte da Marinha.

Fonte do Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo adiantou à Lusa que as buscas foram retomadas às 06:30 com vários meios da Polícia Marítima e uma aeronave da Força Aérea.

As buscas tinham sido interrompidas na quinta-feira ao pôr-do-sol.