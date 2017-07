Pedrógão Grande

Maria Cravo, de 63 anos, e Matilde, de sete anos, terão sido das últimas pessoas a escapar da estrada nacional 236, na zona de Pedrógão Grande, onde morreu a grande maioria das 64 vítimas do fogo de 17 de junho. Agora, tentam encontrar a normalidade perdida.

Maria, sentada no chão e apoiada na barreira metálica do IC8, tapa parte da cara com a mão esquerda. Parece chorar, enquanto um bombeiro, com um garrafão de água ao seu lado, tenta confortar a mulher que vive há mais de 50 anos em Pedrógão Grande.

É uma das primeiras fotografias da agência Lusa naquela noite de 17 de junho e capta o desespero de Maria, muito antes de o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, anunciar que tinham sido registadas 19 mortes - o número viria depois a subir para 64.