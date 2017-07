Actualidade

Novos confrontos foram hoje registados à margem da cimeira do G20 em Hamburgo, na Alemanha, com manifestantes a incendiarem carros da polícia, informaram as autoridades.

A polícia federal informou, pouco antes das 07:00 (08:00 em Lisboa), sobre uma "operação em curso contra pessoas violentas", que lançaram cocktails Molotov e incendiaram "viaturas de patrulha" no bairro de Altona, perto de uma esquadra da polícia, de acordo com uma mensagem difundida através da rede Twitter.

Segundo as autoridades, são esperados até 100.000 manifestantes em ações à margem da cimeira do G20, marcada hoje pelo primeiro encontro entre os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.