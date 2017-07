Actualidade

Surtos de desmaios estão a afetar vários alunos de escolas primárias e secundárias da cidade do Cuito, província do Bié, centro de Angola, fenómeno que obrigou à paralisação das aulas, enquanto as autoridades apelam à calma.

Esta situação, que se verifica desde segunda-feira, levou o governador da província, Boavida Neto, a pronunciar-se para tranquilizar pais e encarregados de educação, informando que as autoridades governamentais estão a trabalhar junto das direções de saúde e educação, o Serviço de Investigação Criminal para aferir as causas dos desmaios.

Boavida Neto, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, exortou pais e encarregados de educação a sensibilizarem os filhos para o regresso às aulas, quando forem chamados, o que deverá acontecer brevemente.