Autárquicas

O PSD/Oliveira de Azeméis anunciou hoje que o novo candidato do partido à Câmara local é Ricardo Tavares, vice-presidente da autarquia, substituindo Isidro Figueiredo que se retirou da corrida eleitoral à Câmara na sequência do caso judicial "Ajuste Secreto".

A decisão foi tomada quinta-feira, à noite, em reunião da estrutura social-democrata local.

"Ouvimos as bases do partido e recorremos àquele que mais garantias nos dá ao nível das competências, não só pelo conhecimento profundo da realidade do concelho, mas também por aquilo de que já demonstrou ser capaz", declarou à Lusa o atual líder local do PSD, José Campos.