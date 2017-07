Actualidade

Pelo menos 10 militares egípcios morreram hoje num atentado com um veículo armadilhado a um posto de controlo militar, a que se seguiu um tiroteio, na Península do Sinai, informaram responsáveis egípcios.

As mesmas fontes, que não quiseram ser identificadas, indicaram que o ataque começou quando um carro armadilhado chocou com a barreira do posto de controlo na aldeia de El-Barth a sul de Rafah. Seguiu-se um tiroteio por parte de dezenas de atacantes encapuzados.

Os mortos incluem um alto graduado das forças especiais egípcias e pelo menos 20 outros militares ficaram feridos no ataque.