Pedrógão Grande

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera disse hoje que três dos quatro bombeiros internados apresentam avanços e recuos no estado de saúde e que o caso mais favorável é o da operacional internada em Coimbra.

"O único com alguma coisa favorável é a Filipa [internada em Coimbra]. Os dois operacionais internados em Lisboa [Hospital de Santa Maria] apresentam uns picos. O operacional internado no Porto [Hospital de São João] é o que está com prognóstico mais reservado", explicou José Domingues.

Dois voluntários de Castanheira de Pera, pai e filho, continuam internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), sendo que o operacional mais novo, cuja hipótese de sair do coma induzido se chegou a colocar na segunda-feira, acabou por ainda não acontecer.