Actualidade

Catorze reclusos do Estabelecimento Prisional Regional de Leiria sobem ao palco do Teatro Miguel Franco no sábado, no primeiro momento público da terceira edição do projeto "Ópera na Prisão", que visa a reintegração social através das artes.

Aquela sala de espetáculos de Leiria receberá a primeira experiência de parte dos 40 elementos envolvidos nesta nova produção, cuja preparação teve início há um ano e termina em 2019.

"Os reclusos tiveram um primeiro ano em que nós conhecemos os seus universos artísticos e pessoais e eles nos conheceram a nós, bem como o universo da música lírica/clássica. Antes de iniciar o segundo ano, em que se preparará uma ópera propriamente dita, temos uma primeira experiência de palco, que é o que vai acontecer este sábado", explica o diretor artístico de "Ópera na Prisão", Paulo Lameiro.