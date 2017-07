Actualidade

Os portugueses são dos europeus que menos turismo fazem fora da União Europeia (UE), com apenas 7% das noites turísticas a serem passadas em países fora do espaço comunitário, revela um estudo hoje publicado pelo Eurostat.

De acordo com os dados hoje publicados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, referentes a 2015, os cidadãos do Reino Unido (28,4%), da Estónia (27,9%) e da Bélgica (23,1%) são os que mais noites de turismo passam em países extra-UE, enquanto os cidadãos da Roménia (1,0%), Grécia (5,6%), República Checa (6,2) e Portugal (7%) são os que menos noites turísticas passam fora da União.

Os Estados Unidos eram em 2015 o principal destino turístico extra-UE, representando 13,8% das noites passadas por residentes da UE no resto do mundo, mas os três principais destinos fora do espaço comunitário para os portugueses eram Brasil (19,1% das noites turísticas de portugueses fora da UE), Suíça (13,9%) e Cabo Verde (8,9%).