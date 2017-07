Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 07 Jul (Lusa) - A deputada do BE Mariana Mortágua disse hoje ao ministro das Finanças, Mário Centeno, que não é a Comissão Europeia que lhe dá a maioria parlamentar, mas a Assembleia à qual deve transparência e cumprimento da estratégia orçamental.

"O senhor ministro vem aqui dizer 'Portugal cumpriu', mas cumpriu com o quê, senhor ministro? É que o senhor ministro não governa para impressionar Bruxelas, não é a Comissão Europeia que lhe dá maioria parlamentar. É esta Assembleia da República e esta Assembleia da República exige transparência e cumprimento da estratégia orçamental que aqui aprovámos", declarou Mariana Mortágua.

A deputada bloquista falava perante Mário Centeno no parlamento num debate, marcado pelo PSD, sobre cativações e insistiu que o Governo explique "onde é que cativou e porque é que cativou", respondendo ao BE, que lhe pediu formalmente a lista de cativações. (Corrige no primeiro parágrafo o partido a que pertence a deputada Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda)