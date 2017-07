Migrações

O primeiro-ministro húngaro, o ultra-conservador Viktor Orbán, propôs hoje uma operação militar europeia na Líbia para estancar a saída de refugiados em direção à UE, afirmando que o Governo de Kadhafi não era democrático, mas impedia a emigração.

"Não há dúvida de que, se não há um Governo [na Líbia], não há a quem pedir autorização para defender a costa do norte da Líbia. Ou seja, as forças armadas europeias devem deslocar-se para ali e defendê-la", afirmou o chefe do Governo húngaro em entrevista com a rádio pública do país, "Kossuth", citada pela agência espanhola, Efe.

"O caso levanta problemas de direito internacional, o que não se deve subestimar, mas pode ser resolvido", acrescentou.