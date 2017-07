Actualidade

O mau tempo que afetou na quinta-feira várias regiões de Portugal continental, em especial os distritos de Vila Real e Coimbra, e que causou danos materiais foi causado por uma depressão, disse a meteorologista Paula Leitão.

A chuva intensa e o granizo causaram na quinta-feira estragos em culturas e inundações na via pública e em casas na Lousã e Góis, distrito de Coimbra, e pelo menos em seis concelhos do distrito de Vila Real, nomeadamente Alijó, Sabrosa, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião, Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

Em declarações hoje à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Paula Leitão, explicou que a depressão esteve na origem da trovoada, dos aguaceiros fortes e do granizo que caiu em especial nas regiões do interior norte e centro.