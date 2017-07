Actualidade

Otávio, jogador da equipa principal de futebol do FC Porto, conhece bem o trabalho de Sérgio Conceição e garantiu hoje que, "com muito trabalho", no final quem vai ganhar são os 'dragões'.

O jogador brasileiro e o treinador portista partilharam o balneário do Vitória de Guimarães, por isso, o médio é tantas vezes confrontado com perguntas sobre o sucessor de Nuno Espírito Santo.

"Disse-lhes que vão ganhar, que o treinador vai cobrar muito e que eles terão que dar o máximo, o que é sempre importante. Por vezes achamos que estamos bem, mas quando o 'mister' puxa mais um pouco nós ainda conseguimos dar mais um pouco", começou por explicar Otávio, que se mostrou ainda agradecido com o que Sérgio Conceição fez por si enquanto jogador.