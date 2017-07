Actualidade

O papa Francisco enviou hoje uma mensagem aos países do G20, as principais economias e potências emergentes do mundo, reunidos numa cimeira em Hamburgo, para darem prioridade aos pobres e refugiados e evitarem os conflitos.

Na mensagem enviada à chanceler Angela Merkel, anfitriã do encontro, Francisco pede aos participantes "prioridade absoluta aos pobres, aos refugiados, aos sofredores, aos deslocados e excluídos, sem distinção de nação, raça, religião ou cultura" e que "rejeitem os conflitos armados".

O papa apela ainda para que seja tida em conta "a situação trágica no Sudão do Sul, na bacia do lago Chade, no Corno de África e no Iémen, onde 30 milhões de pessoas não têm comida e água necessárias à sua sobrevivência".