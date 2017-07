1º dia NOS Alive 2017

Os concertos The XX, Alt J e Royal Blood foram pontos altos no primeiro dia do NOS Alive 2017, com o esperado regresso de The Weeknd, cinco anos após a estreia no Porto e agora em modo estrela consagrada (ou rapaz-estrela como o próprio diz), a arrancar com o público completamente rendido mas a terminar com a sensação de potencial em bruto: há talento, empenho, canções, e o que falta então?

À 11ª edição, com lotação esgotada há meses e o número de estrangeiros a superar os 20 mil, o NOS Alive abriu ontem o palco principal com os portugueses You Can’t Win, Charlie Brown, que se mostraram emocionados com a dupla responsabilidade (atuar no palco maior e ser a primeira banda do ano a fazê-lo) e também dignos da mesma. Com o último Marrow na carteira, os YCWCB estão mais crescidos e maduros e a atuação foi um perfeito aquecimento para o que viria a seguir.

E o que se seguiu foi Alt J, que entram em palco logo com 3WW, uma das músicas mais bonitas do último Relaxer e do ano, já agora. Aparentemente surpreendidos com a dimensão e devoção do público, teceram elogios e agradecimentos, sobretudo quando em Mathilda, de An Awesome Wave, parecia não haver quem não soubesse a letra. Se o som dos Alt J consegue ser tão único e distintivo - sobretudo devido à voz de Joe Newman- que chega a parecer repetitivo, o alinhamento escolhido conseguiu ir quebrando esse elemento, resultando numa atuação sem falhas.

Sem falhas também, e também com bastante público devoto foi o concerto dos Phoenix mas, com disco novo na manga, a cabeça de muitos talvez já no jantar e as ofertas de outros palcos, os franceses nem sempre conseguiram passar do morno – exceção feita, claro, a Lisztomania.

Intro, uma das melhores primeiras canções de discos de sempre, e que o consegue ser sendo instrumental, introduziu então o regresso esperado- pelos vistos, por ambas as partes- dos britânicos The XX a palcos portugueses. O trio entrou logo em modo ‘antigo’ com Crystalised, ainda do mesmo disco de estreia, XX, e a partir daí foi um desfilar de hits dos três álbuns, como Say Something Loving, Islands, Performance, Brave for You, Shelter, Violent Noise, Hold on.

Pelo meio, Oliver Sim e Romy Croft iam tecendo os maiores elogios ao publico português e a Lisboa, dizendo que «adoram a cidade, tanto decidiram fazer um festival cá» (em Belém, em 2013) e que andavam «genuinamente ansiosos por regressar». A harmonia entre os dois músicos – e também com o DJ Jamie - é magnifica, as vozes são magníficas, o som consegue ser sempre tão limpo, puro e perfeito que o técnico devia ser clonado. Tudo acabou com a lindíssima Angels, dedicada por Romy à sua noiva, deixando, todo o concerto mas este momento em particular, a sensação de ‘espetáculo da noite’ – e, logo, a fasquia elevadíssima para o senhor se seguia.

E quem se seguia era, claro, Abel Tesfaye. The Weeknd já tinha atuado no Primavera Sound Porto em 2012, quase como ilustre desconhecido. Desta feita voltou com honras merecidas de cabeça-de cartaz do dia que foi primeiro a esgotar: ou seja milhares de discos vendidos, algumas namoradas famosas, e muitas canções contagiantes a manter Michael Jackson um pouco vivo – como ele próprio tencionava fazer - depois.

Starboy abriu as hostes e dificilmente um concerto poderia começar melhor: com um hit, que todos conhecem, uma canção absolutamente fresca e vibrante, todos a dançar e a cantar e o artista a entrar em palco em modo elétrico e hiperativo: a correr, ‘saltem’, ‘saltem mais’, ‘quero-vos ouvir’, voz impecável, energia impecável.

O pior é que a partir daí quase só se pode descer, e infelizmente assim foi - um pouco, mas foi. A voz e a energia continuaram lá e são irrepreensíveis- ninguém diria que The Weeknd já teve problemas de ansiedade com o palco, ele domina praticamente sozinho (banda em segundo plano, mais elevado e atrás), o palco e o público, e é incansável nos habituais elogios e apelos de adesão.

E quase nem precisava de tanto pois havia ali muita gente para o ver, e por onde quer que se andasse no recinto enquanto eram entoados Party Monster, Six Feet Under, Secrets - o som também estava ótimo- havia grupos de pessoas a cantar tudinho, a sentir, a viver. As letras não serão a maior dádiva do cantor, oscilam todas em torno dos mesmo temas, mas canções como Wicked Games, In the night, Earned It, Rockin e claro, no final a sequência Can't feel my face, I feel it coming e The Hills encheram as medidas e aqueceram as vozes de muitos dos presentes.

O que faltou então, não impedindo inclusive uma ligeira debandada numa noite de semana já longa? Alguma ligação talvez, empatia, uma banda mais fulgurante, maior aposta no suporte instrumental, mais tempo para respirar e falar - sem ser só gritar ‘Thank You Portugal’. Um ‘bocadinho assim’, foi só o que faltou.

Outros palcos

Como sempre, nem só do palco principal se faz o NOS Alive, e entre palcos comédia, coretos, Fado Café (ontem com lotações históricas para ver Miguel Araújo) e, claro, Palco Heineken, o que não faltaram foram opções. Nem sempre se revelou tarefa fácil, percorrer os caminhos entre os vários palcos, o festival está esgotadíssimo e este ano nota-se mesmo– também nas comidas e WCs.

Mas compensava sempre o esforço, sobretudo para assistir ao mellow pop e à linda voz de Mike Milosh dos Rhye logo ao entardecer, ou ao rock americano e meio preso nos anos 90 de Ryan Adams, que soltou a já épica ‘This place fucking rules’. A começar com Do You Still Love Me?, do mais novo Prisoner, a resposta do público ao longo do concerto pareceu ser que sim, que ainda gostam de Ryan, mesmo com um som já não tão cativante como parecia há uns tempos e com todas as suas idiossincrasias.

De Brighton, Inglaterra veio o segundo duo rei britânico da noite (além dos The XX). Já se sabia que os Royal Blood eram animais de palco, o seu rock é a abrir, é por vezes pesado, é forte, contagiante, é tudo. E tanto barulho, tanta coisa, tanto tudo com duas pessoas. Where Are You Now foi o início de uma festa quase indescritível, quase ‘tinha de lá estar para se perceber’.

Entre solos de guitarras e baterias, um público constantemente em modo de festejo, elogios de Mike Kerr, moshes e cantorias em uníssono o concerto num palco lotadíssimo soube a consagração, do rock em geral e da banda em particular- imagina-se as atuações em salas próprias, mais no final do ano.

Nota: Ao rapaz com cerca de dez anos, de t-shirt amarela e cabelo comprido, que passou o concerto inteiro de Royal Blood agarrado a um poste da tenda, sempre a cantar e a abanar a cabeça: todos os anos, em festivais, há momentos que equilibram na perfeição a balança do bom e do mau, do convívio e do cansaço e que nos lembram que, entre tudo o resto e todo o passeio de vaidades, gostar de música, apreciar música assim, é do melhor e do mais Rock&Roll que há. Este ano, foste um desses momentos.