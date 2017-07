Actualidade

Hernâni, recuperado de lesão, foi a grande novidade do treino matinal de hoje da equipa principal de futebol do FC Porto.

Sérgio Conceição contou assim com os 22 jogadores disponíveis no treino no Olival, em Vila Nova de Gaia, após a integração de Hernâni, que recuperou de lesão e já trabalhou sem limitações.

O treino, que hoje foi aberto durante 15 minutos à comunicação social, começou com um pequeno atraso, já que os jogadores estiveram a fazer trabalho de ginásio.