Actualidade

O Presidente da República convocou para dia 21 de julho uma reunião do Conselho de Estado que esteve inicialmente prevista para 29 de junho, sobre a situação económica e financeira, disse hoje à Lusa fonte de Belém.

Segundo a mesma fonte da Presidência da República, no final de junho a reunião do Conselho de Estado foi adiada, devido aos incêndios que atingiram a região centro nesse mês e que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Esta é a sexta reunião do órgão político de consulta presidencial convocada por Marcelo Rebelo de Sousa, que imprimiu ritmo trimestral às reuniões do Conselho de Estado. A última reunião do Conselho de Estado realizou-se no dia 31 de março.