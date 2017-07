Actualidade

Trabalho e felicidade dão o tema de um seminário internacional que a Artemrede vai coordenar, a 14 e 15 de julho, em Pergine Valsugana, Itália, integrado no festival Pergine Spettacolo Aberto, a decorrer nesta comuna italiana.

Trata-se da primeira atividade pública do projeto "A manual on work and hapiness" ("Um manual sobre trabalho e felicidade"), coordenado pela Artemrede, com direção artística da companhia Mala Voadora e apoiado pelo programa Europa Criativa, disse à agência Lusa Vítor Pinto, do gabinete de comunicação da Artemrede.

Peças de teatro, laboratórios de trabalho com artistas, oficinas de trabalho e de lazer, e projeção de documentários, a decorrer em vários locais daquela cidade italiana, contam-se entre as iniciativas integradas no seminário, cujo ponto alto, segundo a Artemrede, reside na conferência subordinada ao título "Happiness calling".