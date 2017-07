Actualidade

Uma fotobiografia de António Arnaut é lançada em Coimbra, no sábado, consagrando o percurso de "humanismo e solidariedade" do principal impulsionador do Serviço Nacional de Saúde ao longo de 81 anos.

Intitulado "António Arnaut - Fotobiografia", o livro com 512 páginas em policromia tem coordenação da editora Isabel Carvalho Garcia e será apresentado por José Faria Costa, professor catedrático de Direito da Universidade de Coimbra (UC), que atualmente desempenha o cargo de Provedor de Justiça.

Textos do biografado e de dezenas de amigos e figuras públicas integram a publicação, com sete capítulos: "Uma vida", "Cidadão e político", "Serviço Nacional de Saúde", "O escritor", "O maçon", "O advogado" e "Doutoramento honoris causa e outras homenagens".