A Feira do Livro de Lisboa, que se realizou nas duas primeiras semanas de junho, bateu o recorde de visitantes, que ultrapassaram meio milhão, anunciou hoje a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que a organiza.

A 87.ª edição da Feira do Livro de Lisboa realizou-se de 01 a 18 de junho último, no Parque Eduardo VII, e "recebeu o maior número de visitantes: 537.255", lê-se no comunicado da APEL hoje divulgado.

"Com natural destaque para os fins de semana e feriados, os dias úteis não ficaram aquém das expectativas, com a Feira do Livro de Lisboa a receber uma média de 30.000 visitantes por dia", assinala a associação.