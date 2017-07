Actualidade

O Conselho Superior de Defesa Nacional e o Conselho de Estado vão reunir-se no mesmo dia, 21 de julho, afirmou hoje o Presidente da República, salientando que se trata das habituais reuniões periódicas, trimestrais.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio da Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que estas duas reuniões estavam previstas para junho, mas foram adiadas devido aos incêndios que atingiram a região centro nesse mês: "São adiamentos, com as mesmas agendas".

Interrogado sobre as agendas destas reuniões, respondeu: "São vários temas políticos e militares que estavam já na agenda anterior, no caso do Conselho Superior de Defesa Nacional. E é essencialmente a situação económica e financeira internacional e nacional, no Conselho de Estado".