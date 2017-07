Actualidade

O Brasil registou uma deflação de 0,23% em junho, o primeiro resultado negativo dos preços no país desde 2006, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE destacou que os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico dos brasileiros, alimentos, habitação e transporte tiveram queda no mês passado.

Os preços dos combustíveis recuaram 2,84%, levando o grupo de transportes a um recuo de 0,52%, com destaque para as duas reduções seguidas no preço da gasolina no Brasil.