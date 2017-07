Actualidade

A maioria do parlamento aprovou hoje, na generalidade, a proposta de lei do Governo sobre o programa de regularização extraordinária de vínculos de trabalho precários no Estado.

Os grupos parlamentares de PSD e CDS-PP votaram contra o diploma, enquanto PS, BE, PCP, PEV e PAN votaram a favor. O articulado baixa agora à 10.ª comissão parlamentar para discussão na especialidade.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciara antes, durante o debate, que houve "mais de 26 mil" trabalhadores precários a requererem a regularização do seu vínculo laboral ao Estado, segundo os últimos dados.