Venezuela

O parlamento português aprovou hoje um voto, do PSD e do CDS, de "apelo ao diálogo democrático" na Venezuela e rejeitou outro, do PCP, que condenava a "ação de grupos golpistas".

Esta é a quarta vez desde março que Assembleia da República discute, através de votos de pesar, a situação na Venezuela, onde vive uma grande comunidade portuguesa, e, mais uma vez, verificou-se uma clara divisão entre esquerda e direita.

No debate, no parlamento, o deputado do CDS Telmo Correia qualificou o "regime" venezuelano de "ditadura" e recusou qualquer "manifestação de solidariedade", acusação feita pelo líder da bancada comunista, João Oliveira, a grupos terroristas.