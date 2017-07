Actualidade

O parlamento aprovou hoje os novos estatutos da Carris, já na posse da Câmara Municipal de Lisboa, e da STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto), agora sob a alçada da Área Metropolitana do Porto.

Estes diplomas resultaram de apreciações parlamentares requeridas pelo PCP a decretos do Governo socialista, que primeiro reverteu as concessões a privados da Carris e da STCP feitas pelo anterior executivo PSD/CDS-PP e que, no passo seguinte, transferiu a propriedade destas empresas de transportes públicos para os respetivos municípios.

Na sequência deste passo do Governo, o PCP pediu a apreciação parlamentar dos diplomas que colocaram a Carris na posse da Câmara de Lisboa e os STCP sob gestão da Área Metropolitana do Porto, alegando não estarem suficientemente garantidos os direitos dos trabalhadores no processo de transferência de propriedade.