Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que será um dia feliz quando promulgar o diploma que aumenta a paridade nas administrações do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa.

"Ainda não chegou às mãos do Presidente da República para promulgar, e será dos dias felizes que terei ao promulgar esse diploma legal, uma iniciativa ainda por cima transversal, porque vai da direita à esquerda", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma conferência sobre "Mulheres na Liderança", no Palácio da Cidadela de Cascais.

O diploma em causa, com origem numa proposta de lei do Governo, resulta de um acordo entre PS e BE, e foi aprovado em votação final global no dia 23 de junho, com votos favoráveis também do PEV e do PAN e de seis deputados do CDS-PP, entre os quais a sua presidente, Assunção Cristas, que aplaudiu de pé a votação.