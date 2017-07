Grécia

O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) aprovou hoje em definitivo o desembolso de uma nova 'tranche' de 8,5 mil milhões de euros para a Grécia, dos quais 7,7 mil milhões deverão ser transferidos para Atenas na segunda-feira.

Em comunicado, o fundo de resgate permanente da zona euro anuncia que o conselho de diretores do Mecanismo "aprovou hoje a terceira 'tranche'" da assistência financeira à Grécia, no valor de 8,5 mil milhões de euros, depois de as autoridades gregas terem completado na última quarta-feira todas as medidas com que se comprometera.

"O primeiro desembolso ascenderá a 7,7 mil milhões de euros e deverá ser concretizado pelo MEE na segunda-feira", 10 de julho, acrescenta o mecanismo, especificando que, deste montante, 6,9 mil milhões de euros serão usados para pagamentos do serviço de dívida.