Os casos de acidentes com fuga do condutor fugiu aumentaram mais de 40% no ano passado em relação a 2015, principalmente nos atropelamentos e despistes com vítimas, segundo o Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária de 2016.

O documento, publicado esta semana pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), adianta que no ano passado registaram-se 987 acidentes com fugas, entre atropelamentos, colisões e despistes, mais 292 do que em 2015 (mais 42%).

De acordo com o relatório, em 2016 ocorreram 419 atropelamentos com fugas (mais 36% do que em 2015), que provocaram nove mortos (mais dois) e 27 feridos graves (número idêntico a 2015).