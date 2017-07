Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assumiu hoje o erro de um investimento maior na cultura estar ausente da posição conjunta assinada com o PS para a maioria parlamentar, justificando que as matérias consensuais não foram especificadas.

Na abertura do colóquio "Património Cultural: políticas públicas", iniciativa promovida pelos bloquistas que decorre esta tarde no parlamento, Catarina Martins começou por afirmar que "há um problema que o BE deve assumir, que é complexo, que é político de base, que foi no quadro das posições conjuntas que foram feitas para a atual maioria parlamentar, a questão cultural estar ausente em boa medida".

"Estou aqui a reconhecer um erro de início, com o qual vivemos e que combatemos ativamente porque continuamos a considerar - e temos posto isso no topo das nossas prioridades - que é preciso existirem meios para a cultura em Portugal e que aquilo que foi promessa eleitoral de vários partidos tem de ser realidade no quadro da maioria que existe", assumiu.