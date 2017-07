Actualidade

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) esteve hoje reunida com o Governo sobre o descongelamento e as progressões das carreiras e no final garantiu que se irá "virar a página" neste campo já em 2018.

"O descongelamento das carreiras em 2018 vai passar pela retirada da norma do Orçamento do Estado e vai ganhar-se normalidade em cada regime de carreira", declarou José Abraão, da FESAP, à agência Lusa, depois de uma reunião de cerca de uma hora com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Carolina Ferra.

Em 2018, disse o sindicalista após o encontro, será "uma realidade o desaparecimento da norma do Orçamento do Estado que congelou a progressão nas carreiras", embora, admita, haverá que estabelecer "prioridades" sobre os prazos dos descongelamentos.