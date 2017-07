Actualidade

A TAP transportou 1,252 milhões de passageiros em junho, um aumento de 23,4% em termos homólogos, sendo que há quatro meses consecutivos ultrapassa a fasquia de um milhão, anunciou hoje a companhia aérea portuguesa.

"A TAP transportou no mês de junho 1.252.451 passageiros, mais 238 mil do que no mesmo mês do ano passado, o que representa um crescimento de 23,4%", refere a companhia que tem como presidente do Conselho de Administração Miguel Frasquilho, eleito na semana passada.

"Também em termos de ocupação dos seus voos, a companhia regista forte crescimento, tendo atingido em junho um 'load factor' de 84,3%, mais 4,7 pontos percentuais do que em período homólogo de 2016", acrescentou.