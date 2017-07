Actualidade

O Estado português vai voltar aos mercados na próxima semana com dois leilões de dívida, um a dez e outro a 28 anos, com que espera arrecadar até 1.000 milhões de euros.

Em comunicado hoje emitido, o IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa, informa que vai realizar no dia 12 de julho, quarta-feira, "dois leilões das Obrigações do Tesouro com maturidade em 14 de abril de 2027 e a 15 de fevereiro de 2045".

O montante indicativo global que o Estado espera conseguir encaixar com estas operações oscila entre os 750 milhões e os 1.000 milhões de euros.