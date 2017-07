Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou hoje que as entradas para o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, vão ser cobradas a metade do preço normal, enquanto houver salas encerradas.

De acordo com um comunicado da DGPC, a diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, assinou um despacho autorizando a cobrança de metade do valor dos bilhetes do MNAA, enquanto durar a redução do percurso museológico por falta de vigilantes.

A direção do MNAA decidiu encerrar a maioria das salas do museu, há algumas semanas, devido à falta de vigilantes/rececionistas, e colocou um aviso ao público no sítio 'online' do museu, que acolhe a mais relevante coleção pública de arte antiga portuguesa.