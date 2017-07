Actualidade

A colocação e comercialização de instrumentos financeiros foi o serviço financeiro mais contestado no ano passado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), representando mais de metade do total de reclamações, revela um relatório daquela entidade.

Em 2016, a CMVM analisou 2.166 reclamações - das quais mil de lesados do Banif emigrantes na África do Sul, segundo anunciou há semanas a Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) - e concluiu 1.543 processos de reclamação.

A CMVM, neste relatório, diz ainda que mais de metade (58%) das reclamações concluídas após pronúncia da entidade reclamada (999 reclamações) foram concluídas sem que se tivessem identificado indícios de incumprimento pelas entidades reclamadas.