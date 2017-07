Actualidade

Mais de 250 máscaras vão levar o imaginário mexicano ao Museu de Lisboa, a partir de sábado, revelando as histórias das relações entre os impérios europeus e os habitantes das Américas, em particular do México.

De acordo com a organização, a exposição "Do Carnaval à Luta Livre. Máscaras e Devoções Mexicanas" vai ser inaugurada no sábado, às 17:00, no Palácio Pimenta, Museu de Lisboa, onde ficará até 01 de outubro.

Revistas de banda desenhada, vídeos e fotografias estarão também nesta mostra, comissariada por Anthony Shelton, que é apresentada no âmbito da programação Passado e Presente - Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017.