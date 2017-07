Actualidade

O sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) sublinhou hoje que continuarão durante este mês as negociações com o Governo sobre o descongelamento de carreiras, questão que, de todo o modo, será uma realidade em 2018.

"É claro que em 2018 haverá um descongelamento", vincou Helena Rodrigues, dirigente do STE, à agência Lusa, após um encontro no Ministério das Finanças com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Carolina Ferra.

A sindicalista demonstrou, contudo, preocupação com um grupo "alargado" de trabalhadores das carreiras gerais cuja evolução depende da sua avaliação e não de fatores mais objetivos, como o número de anos de trabalho, o que motiva ainda negociações com o executivo.