Actualidade

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, anunciou hoje que vai tomar medidas para auxiliar os agricultores do concelho que estão com problemas no fornecimento de água aos animais devido aos efeitos da seca.

O vereador Vítor Proença, com o pelouro da proteção civil, disse à agência Lusa que a autarquia do Sabugal tem conhecimento de explorações pecuárias de bovinos afetadas pela escassez de água nas localidades de Batocas, Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Aldeia da Ponte.

"Durante a próxima semana vamos [Câmara Municipal] fazer um levantamento das captações de água que temos inativas, no sentido de as pôr a funcionar, para abastecimento de água aos animais das explorações agrícolas", disse.