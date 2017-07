Actualidade

As salas de cinema portuguesas tiveram um aumento de um milhão de espetadores, no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2016, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados estatísticos do ICA, 7,9 milhões de espetadores passaram pelas salas de cinema entre janeiro e junho, ou seja, mais um milhão do que nos primeiros seis meses de 2016. As receitas de bilheteira tiveram um aumento de 5,9 milhões de euros para um total de 41,3 milhões de euros.

Em comunicado, o ICA sublinha que o mercado cinematográfico português está em crescimento e refere a estreia comercial de 22 longas-metragens portuguesas naquele período.