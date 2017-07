Tancos/Armas

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, manifestou hoje confiança no chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, afirmando que em nenhuma circunstância deve ser demitido, exortando os deputados a ficarem "contentes" com a atual chefia.

"Não deve em nenhuma circunstância ser demitido o CEME [Chefe do Estado-Maior do Exército]. Alguém com esta capacidade, pelo contrário, deviam estar muito contentes com esta chefia, com a forma como está a enfrentar os problemas e como desta forma está a ajudar Portugal", disse.

O ministro respondia ao deputado do BE João Vasconcelos na comissão parlamentar de Defesa Nacional, onde está a prestar esclarecimentos sobre o furto de material militar da base de Tancos, Vila Nova da Barquinha, Santarém.