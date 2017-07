Actualidade

A criadora dos "Jardins Efémeros", Sandra Oliveira, estima que mais de 100 mil pessoas passem pela sétima edição do festival cultural multidisciplinar que, nos próximos dez dias, promove, na cidade de Viseu, mais de 300 atividades.

"Estimo que venham mais pessoas do que no ano passado, em que estiveram presentes entre 100 mil a 120 mil pessoas. Mas, mais do que o número, espero que as pessoas sintam o projeto que estamos a tentar fazer, que é dignificar a cidade de Viseu através das artes", referiu.

Durante a inauguração do evento, que decorre até dia 16 de julho, Sandra Oliveira sublinhou que a diversidade da programação permite aos seus visitantes desenhar o percurso que mais lhe agradar, mediante os seus gostos pessoais.