Actualidade

Um colóquio organizado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda hoje, no parlamento, reuniu personalidades ligadas ao património, que criticaram diversas políticas na área cultural, que dizem nunca ter recebido a devida atenção dos sucessivos governos.

"Em 40 anos de democracia, a cultura nunca foi uma prioridade ou um desígnio político", afirmou o arqueólogo António Carlos Silva, que fez parte da Comissão Instaladora do Instituto Português de Arqueologia, extinto em 2007.

Luís Raposo, ex-diretor do Museu Nacional de Arqueologia e atual presidente do Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), no encerramento do debate afirmou: "Todas as palavras que eram necessárias para salvar o Património Cultural foram aqui ditas, agora é preciso salvá-lo".