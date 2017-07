Actualidade

O Benfica vai iniciar a defesa do título da I Liga portuguesa de futebol, em casa frente ao Sporting de Braga, ditou hoje o sorteio do campeonato de 2017/18, realizado no Porto de Leixões, em Matosinhos.

Numa primeira jornada marcada para 09 de agosto, uma quarta-feira, o FC Porto, segundo classificado em 2016/17, vai receber o Estoril-Praia.

Já O Sporting, que fechou o pódio na última temporada, vai iniciar a temporada em casa do Desportivo das Aves, uma das equipas promovidas.