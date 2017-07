Actualidade

O primeiro embate entre 'grandes' da edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol vai opor Sporting e FC Porto, em Lisboa, na oitava jornada, ditou o sorteio hoje realizado em Matosinhos.

Depois do embate entre 'leões' e 'dragões', terceiro e segundo classificado do último campeonato, respetivamente, o FC Porto vai receber o tetracampeão Benfica na 13.ª ronda, a 03 de dezembro, ficando o dérbi lisboeta no Estádio da Luz marcado para três jornadas depois, na 16.ª jornada, a 20 de dezembro.

Na segunda volta, o dérbi entre Sporting e Benfica vai ocorrer na 33.ª e penúltima jornada do campeonato, a 06 de maio, enquanto o FC Porto recebe os 'leões' na 25.ª ronda, a 04 de março, e visita as 'águias' na 30.ª, a 15 de abril.