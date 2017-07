Actualidade

O corpo do diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal, Francisco Varatojo, que desapareceu enquanto mergulhava, foi hoje encontrado, disse à Lusa o capitão do Porto de Setúbal.

"Confirmamos que o corpo foi encontrado cerca das 19:40. Foi encontrado pelos mergulhadores forenses da Polícia Marítima muito próximo da zona onde tinha desaparecido, junto à Pedra de Arcanzil", disse à Lusa Luís Nicholson Lavrador, capitão do Porto de Setúbal.

Segundo o responsável, o processo vai agora decorrer dentro dos trâmites habituais.