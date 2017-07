Actualidade

O militar português ferido na quinta-feira na República Centro Africana está a ser transportado para Portugal a bordo de um avião C-130, anunciou hoje o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Segundo o EMGFA, o militar foi ferido durante "um incidente no decorrer da sua atividade operacional, na região de Mobaye", e está a ser transportado de Bangui, capital da República Centro Africana, "para território nacional, por uma aeronave C-130, com tripulação reforçada e uma equipa médica a bordo, da Força Aérea Portuguesa, tendo em vista receber os cuidados adequados no Hospital das Forças Armadas".

O militar do Exército encontra-se "ao serviço da Organização das Nações Unidas na República Centro Africana (MINUSCA)".