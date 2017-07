Tancos/Armas

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, manifestou hoje perplexidade por Portugal gastar "mais em Defesa, em percentagem do PIB", do que gastam "países mais ricos" da Europa e não ter "dinheiro para guardar um paiol".

"Como é que um país que gasta mais em Defesa, em percentagem do PIB [Produto Interno Bruto], do que a Alemanha, a Dinamarca, a Holanda ou a Bélgica" ou "do que a NATO exige que se gaste, ao contrário de muitos outros que não o fazem, não é capaz de ter dinheiro para guardar um paiol", questionou.

Esta é "uma perplexidade enorme que o BE tem", assumiu Catarina Martins, em Évora, ao discursar na sessão de apresentação dos candidatos do partido à câmara deste concelho alentejano, nas autárquicas de 01 de outubro.