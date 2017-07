Actualidade

A candidatura "Lisboa Histórica, Cidade Global" foi incluída hoje na lista indicativa a Património Mundial, pela UNESCO, anunciou a câmara da capital, referindo que este é "o primeiro passo" para uma proposta a Património da Humanidade.

"Lisboa Histórica, Cidade Global" trata-se de uma candidatura "abrangente e integrada, assente no conceito de Paisagem Urbana Histórica, que se estende além da noção convencional de centro histórico e valoriza o contínuo histórico e espacial".

"A área proposta corresponde ao plano de reconstrução da cidade [dirigido pelo marquês de Pombal], aprovado em 1758, incluindo a Baixa Pombalina entre o antigo Terreiro do Paço (hoje Praça do Comércio), a colina do Chiado e a área adjacente ao rio" Tejo, especifica a mesma fonte.