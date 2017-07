Alive

Calcutá, Fábia Maia, Lince, Golden Slumbers e Mai Kino mostram hoje, no palco Coreto, no festival Nos Alive, em Oeiras, de que é feita a nova música portuguesa, com um alinhamento que inclui apenas projetos de mulheres.

Calcutá (Teresa Castro) considera que "faz sentido e é uma necessidade" falar-se em "música no feminino", embora discorde "da ideia de porem as mulheres só num dia, em vez de as misturarem com os rapazes".

"Deixa-me a pensar se haverá necessidade disso ou o que isso quer dizer", disse, em declarações à agência Lusa, momentos após ter atuado no Coreto.